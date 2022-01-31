МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Цена на золото восстанавливается в понедельник утром после падения на 3,5% в течение трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает более чем на 1% перед заседанием ОПЕК+

По состоянию на 8.34 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,7 доллара, или на 0,1% — до 1786,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,03% — до 22,308 доллара за унцию.

На рынке золота в понедельник утром наблюдается коррекционный рост после снижения на 3,5% за предыдущие три торговых дня. Слабость драгоценного металла была связана с ростом индекса доллара после объявления результатов заседания Федеральной резервной системы США.

Так, регулятор сигнализировал о вероятно скором повышении базовой процентной ставки, что позитивно для доллара. Однако более сильный доллар делает золото менее привлекательным для покупки.

По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, золото выглядит уязвимым для дальнейших потерь, поскольку оно пробило свой ключевой уровень и торгуется ниже 1800 долларов.