МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 1 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день    
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (декабрь) 54,8  
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (декабрь) 1,15 1,16
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 7,6%  
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 7,3% 3,9%
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (февраль) 0,1% 0,1%
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,1%  
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (январь) 1,0% 0,6%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (январь) 10,4% 10,8%
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 0,6% -1,2%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,2%  
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,2%  
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 56,2 56
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 62 61,5
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 55,5 55,5
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 60,5 60,5
11:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (январь) -23 тыс -8 тыс
11:55 EUR Германия — Уровень безработицы (январь) 5,2% 5,2%
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 58 59
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 56,9 56,9
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (декабрь) 7,2% 7,1%
16:30 CAD Канада — ВВП (г/г) 3,8%  
16:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (ноябрь) 0,8% 0,4%
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 55 55
18:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (январь) 53,9 53,5
18:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (январь) 58,7 57,5
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (декабрь) 10,562 млн 11,075 млн
19:00 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (январь) 51,6  
  RUB Сургутнефтегаз — СД (кандидаты для избрания в СД)    