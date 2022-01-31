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2022
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Российский рынок акций вырос в основные торги понедельника
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Российский рынок акций вырос в основные торги понедельника по главным биржевым индексам вслед за мировыми рынками, однако по итогам января упал, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 31.01.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в основные торги понедельника по главным биржевым индексам вслед за мировыми рынками, однако по итогам января упал, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов понедельника вырос на 1,2%, до 3530,38 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2%, до 1435,23 пункта.
По итогам января индекс Мосбиржи упал на 6,78%, РТС — на 10,06%, соответственно.