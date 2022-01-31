МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в основные торги понедельника по главным биржевым индексам вслед за мировыми рынками, однако по итогам января упал, следует из данных Московской биржи. Нефть может показать сильнейший месячный рост за год

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов понедельника вырос на 1,2%, до 3530,38 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2%, до 1435,23 пункта.

По итогам января индекс Мосбиржи упал на 6,78%, РТС — на 10,06%, соответственно.