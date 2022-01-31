МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь бумаги "Норникеля" и АФК "Система", свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,07%, до 7,41 доллара, "Новатэка" — на 1,7%, до 209,9 доллара, "Лукойла" — на 1,95%, до 88,72 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,84%, до 8,63 доллара, "Газпром нефти" — на 0,15%, до 32,7 доллара.

Бумаги "Норникеля" уменьшились в стоимости на 0,25%, до 28,12 доллара, НЛМК — выросли на 1,77%, до 27,58 доллара, "Северстали" — на 3,02%, до 19,47 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 2,55%, до 1,13 доллара, Сбербанка — на 4,73% в 13,85 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,25%, до 71,2 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 3,54%, до 5,17 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 2,56%, до 2,2 доллара, "Магнита" — на 3,27%, до 13,1 доллара.