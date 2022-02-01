МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале первой основной торговой сессии февраля прибавляет более чем 1%, продолжая утреннюю динамику и отыгрывая позитивное закрытие американских фондовых площадок и высокую стоимость цен на энергоносители, следует из динамики торгов на Московской бирже. Фондовые биржи Австралии и Японии растут во вторник утром

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск увеличивается на 1,28%, до 3575,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,71%, до 1459,75 пункта. В лидерах роста котировок — расписки VK (+3,59%), акции ПИКа (+3,99%) и "Яндекса" (+3,37%).

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 16 копеек, до 77,16 рубля, курс евро – 26 копеек, до 86,74 рубля. Апрельский фьючерс нефти марки Brent повышается на 0,13%, до 89,38 доллара за баррель. Накануне ведущие американские биржевые индикаторы выросли более чем на 1%.

"По индексу Мосбиржи техническая картина заметно улучшилась. Ближайшие ориентиры расположены около 3580–3595 пунктов. В случае их преодоления далее цели сместятся ближе к 3680–3720 пунктов. При этом отмечу, что скорость подъема в ближайшее время может замедлиться. Это касается как уверенно отскочивших американских индексов, так и российского рынка", – считает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".

Для уверенного продолжения внутридневного повышения рынку акций понадобятся новые позитивные стимулы, и не исключено, что он получит их со стороны нефтяных фьючерсов, добавляет Виталий Манжос из компании "Алго капитал".

Впрочем, не все столь оптимистичны. Техническая картина основного индекса рынка акций по-прежнему негативна, нисходящий тренд не переломлен, а можно лишь говорить о его приостановке и отскоке в диапазон 3600–3700 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".