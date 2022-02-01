2022-02-01T11:17:00+03:00
2022-02-01T11:54:38+03:00
2022-02-01T11:17:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220201/835948369.html
Доллар опускался в ходе торгов ниже 77 рублей впервые с 24 января
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Курс рубля утром во вторник продолжает умеренно повышаться, тестируя уровень в 77 рублей за доллар. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой... ПРАЙМ, 01.02.2022
валюта, рынки, новости, торги, доллар, курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/85/833178586.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/85/833178586.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/85/833178585.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/85/833178585.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/85/833178573.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/85/833178573.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс рубля утром во вторник продолжает умеренно повышаться, тестируя уровень в 77 рублей за доллар.
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 34,00 копейки, составив 77,1302 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 77,4702 рубля за доллар.