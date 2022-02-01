МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс рубля утром во вторник продолжает умеренно повышаться, тестируя уровень в 77 рублей за доллар.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 34,00 копейки, составив 77,1302 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 77,4702 рубля за доллар.