2022-02-01T11:17:00+03:00

2022-02-01T11:54:38+03:00

2022-02-01T11:17:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220201/835948369.html

Доллар опускался в ходе торгов ниже 77 рублей впервые с 24 января

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Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Курс рубля утром во вторник продолжает умеренно повышаться, тестируя уровень в 77 рублей за доллар. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой... ПРАЙМ, 01.02.2022

валюта, рынки, новости, торги, доллар, курсы валют

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60