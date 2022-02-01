МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Австралии и Японии во вторник завершили торги ростом, следуя за динамикой бирж США и оценивая макростатистику, свидетельствуют данные торгов. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж в феврале

По итогам торгов вторника японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,28%, до 27078,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,49%, до 7006 пунктов.

Биржи Гонконга, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с выходным днем и празднованием Нового года по лунному календарю.

В предыдущие прошедшие торги гонконгский Hang Seng Index вырос в понедельник на 1,07%, до 23802,26 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил торги пятницы снижением на 0,97%, до 3361,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite остался на уровне предыдущего закрытия в 2262,37 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1,87%, до 2663,34 пункта.

В целом инвесторы были склонны к риску в ходе торгов, поддерживала такую тенденцию динамика основных индексов США, подскочивших накануне.

Инвесторы также обратили внимание на данные о безработице в Японии, которая с учетом сезонных колебаний в декабре снизилась до 2,7% с 2,8% в ноябре.