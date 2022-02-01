МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник коррекционно снижаются, давление также оказывает статистика по стране, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет и уверенно сокращает геополитический дисконт

По состоянию на 18.06 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,37%, до 35000,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,14%, до 14077,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,68%, до 4484,73 пункта.

Индексы корректируются после ралли понедельника, когда они увеличились на 1,2-3,4%, наибольший прирост был зафиксирован в техсекторе.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по стране. Индекс деловой активности в промышленности США в январе снизился до 57,6% с 58,7% в декабре, аналитики ожидали снижения до 57,5%.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за сезоном отчетности. Так, чистая прибыль ExxonMobil, приходящаяся на акционеров компании, в 2021 году составила 23 миллиарда долларов против убытка в 22,4 миллиарда годом ранее, выручка компании увеличилась в 1,6 раза – до 285,6 миллиарда долларов. Акции компании дорожают на 3,4%.

После закрытия торгов вторника в США также будут опубликованы финансовые отчеты таких компаний как Alphabet, General Motors и Starbucks.