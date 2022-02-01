МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов в первый день февраля на 0,5% на фоне высокой стоимости нефти и позитивной динамики западных рынков, следует из данных Московской биржи. Аналитик отметил острый дефицит на рынке нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,5%, до 3548,17 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,56%, до 1457,64 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск снижался 60 копеек, до 76,72 рубля, курс евро — на 74 копейки, до 86,29 рубля.

Стоимость нефти марки Brent поднимается на 0,19% — до 89,43 доллара за баррель.

Основные европейские площадки растут на уровне до 1,3%, ведущие биржевые индексы США преимущественно подрастают.