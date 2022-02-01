МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рост цен на алюминий продлится недолго, так как в мире наблюдается избыток производственных мощностей по сравнению с объемами потребления, считает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Аналитик отметил острый дефицит на рынке нефти

"Я полагаю, рост не будет долгим, поскольку в мире имеется избыток производственных мощностей по сравнению с объемами потребления алюминия. К тому же, мощности эти продолжают увеличиваться. Только запуск "Русалом" первой очереди Тайшетского алюминиевого завода может дать рынку 428,5 тысячи тонн алюминия в год. Новые мощности строятся в Китае. Рост цен стимулирует возобновлять работу остановленных заводов в Бразилии", — сказал аналитик РИА Новости.

В тоже время, эксперт считает, что рост цен на алюминий поддерживается энергокризисом в Европе. Для производства алюминия необходимо большое количество электроэнергии, поэтому на фоне роста ее стоимости некоторые европейские предприятия сокращают, а то и останавливают производство.

"Общее снижение выпуска алюминия в Европе оценивается примерно на уровне 700 тысяч тонн в год. Если ситуация не стабилизируется, цены на металл могут продолжить подъем", — заключил эксперт.

Ранее "Ведомости" написали о том, что в мире растут цены и дефицит предложения алюминия. Запасы алюминия на складах Лондонской биржи металлов (LME) сократились до рекордно низкого с 2007 года уровня. На торгах LME 28 января тонна алюминия оценивалась в 3028,5 доллара.