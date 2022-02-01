МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись ростом на фоне сильной статистики по региону и корпоративной отчетности европейских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,96%, до 7535,78 пункта, французский CAC 40 — на 1,43%, до 7099,49 пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 15619,39 пункта.

Безработица в еврозоне в декабре снизилась до 7% с пересмотренного уровня ноября 7,1%. В Германии показатель в январе неожиданно опустился до 5,1%, в то время как аналитики ожидали его сохранения на декабрьской отметке в 5,2%.

Кроме того, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, вырос в январе до 58,7 пункта с 58 пунктов в декабре.

Трейдеры также оценивали финансовые отчеты европейских компаний. Так, чистая прибыль швейцарского банка по итогам 2021 года выросла на 14%, до 7,5 миллиарда долларов. Банк также намерен выкупить собственные акции в текущем году на сумму до 5 миллиардов долларов после 2,6 миллиарда в году прошлом. Акции UBS подскочили в цене на 8%.