МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Медь в среду утром торгуется в символическом плюсе на фоне снижения курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Золото слабо дешевеет в рамках коррекции и в ожидании статистики из США

По состоянию на 8.20 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,09%, до 4,4398 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2% — до 9696,5 доллара, алюминия — на 0,38%, до 3032,5 доллара, цинка — на 0,46%, до 3602,5 доллара.

Поддержку промышленному металлу в среду оказывает снижение американской валюты. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 96,26 пункта.

С другой стороны, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, опасения замедления спроса на промышленные товары в Китае в этом году сохраняются. Это может оказать давление на котировки меди.