МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду днем перешел к незначительному снижению на фоне фиксации прибыли отдельными участниками рынка, индекс Мосбиржи консолидируется чуть ниже 3550 пунктов, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Доллар опустился ниже 76 рублей впервые с 20 января

"После нескольких дней роста на российском рынке наблюдается волна фиксации прибыли. Внешняя ситуация хоть и немного смягчилась, но все же далека от благополучного разрешения геополитической напряженности", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие инвестиции".

Индекс Мосбиржи к 14.35 мск снижается на 0,17% — до 3542,19 пункта. Долларовый индекс РТС повышается на 0,72%, до 1468,21 пункта, на фоне укрепления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 78 копеек — до 76,03 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 86,02 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,33% — до 88,87 доллара за баррель. Фьючерсы на американские индексы умеренно растут.

АУТСАЙДЕРЫ И ЛИДЕРЫ

Динамику значительно хуже рынка демонстрирует банковский сектор. Обыкновенные акции Сбербанка теряют 1,74%, а префы —1,43%. Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", дешевеют на 2,48%.

Также в красной зоне торгуются бумаги "Норникеля" (-1,43%) и акции Московской биржи (-2,05%).

В лидерах роста – бумаги девелопера "Самолет"(+4,41%), обыкновенные акции "Мечела" (+3,19%) и НЛМК (+1,02%).

ПРОГНОЗЫ

Кочетков отмечает, что властям РФ удалось наладить переговорный процесс с европейскими партнерами, однако в отношениях с США и Великобританией продолжается эскалация санкционной риторики.

Эксперт считает, что позитивная динамика рубля позволяет говорить о том, что рынок скорее берет паузу, чем задумывается о смене направления движения. Он ожидает закрытия основной сессии по индексу Мосбиржи в диапазоне 3530-3550 пунктов.

Дмитрий Александров из "Универ Капитала" отмечает, что нерезиденты пока не вернулись на рынок. "Потенциал подъема практически исчерпался, и без каких-то новых позитивных внешних факторов отечественным индексам будет сложно продолжить восходящую динамику. Скорее всего, индекс Мосбиржи завершит торги среды на текущих отметках с минимальными отклонениями", — добавляет он.

"С технической точки зрения индекс Мосбиржи отыграл около половины последнего снижения и подает признаки замедления динамики. С этой позиции в ближайшие дни вероятны как снижение до 3400 пунктов, так и рост до 3700 пунктов", — считает в свою очередь Алексей Калачев из "Финама".