МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Акции компании Alphabet, владеющей Google, дорожают на 8% после выхода финансовой отчетности и новостей о дроблении акций, а рыночная стоимость компании в ходе торгов превышала 2 триллиона долларов, свидетельствуют данные торгов. Золото умеренно дорожает на торгах

По состоянию на 18.11 мск акции Alphabet дорожают на 8,11%, до 2976,05 доллара за ценную бумагу. А ранее в ходе торгов стоимость одной акции компании достигала 3030,93 доллара – при такой цене капитализация Alphabet превышала 2 триллиона.

Alphabet вошла в список компаний, чья капитализация достигала 2 триллионов, в котором находятся Apple (крупнейшая по рыночной стоимости компания), Microsoft и Saudi Aramco.

В ночь на среду Alphabet опубликовала свои результаты за год. Чистая прибыль компании выросла в 1,8 раза, до 76 миллиардов долларов, а выручка – в 1,4 раза, до 275,6 миллиарда.

Позднее компания объявила о "сплите" (дроблении) акций, которые будут разделены в соотношении 20 к одному.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.