МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций еще не прошел дно, а текущий рост рынка укладывается в рамки технического отскока, при этом распродажи могут начаться в любой момент, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт рассказал, что давит на рубль, кроме геополитики

"К сожалению, пока рано говорить о том, что рынок нащупал дно и начал от него разворот вверх. Пока мы наблюдаем лишь классический отскок: от максимумов октября мы упали на 25%, потом на 10% отскочили. Распродажи могут начаться в любой момент как на очередном усилении антироссийской истерии, так и на снижении американского рынка акций", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Индекс Мосбиржи с максимальных отметок октября – 4292,68 пункта — упал к 24 января 2022 года порядка 25%, до 3158,46 пункта на фоне геополитической напряженности и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. С минимумов января основной индекс российского рынка акций отскочил более 10%. На закрытие основных торгов среды индекс Мосбиржи был на отметке 3543,8 пункта.

"Сейчас всё больше появляется материалов, указывающих на то, что рынки прошли дно и цены акций могут увидеть новые вершины. Мне очень хотелось бы согласиться с такой перспективой, но опасения вызывают два момента. Во-первых, санкционная риторика в адрес России со стороны Британии или США никуда не исчезла. Во-вторых, жесткая политика ФРС США может негативно отразиться на мировом аппетите к риску у инвесторов", — говорит главный аналитик компании "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

По мнению Александрова, ФРС США может поднять ставку на 1-1,5% (сейчас 0-0,25%) уже до конца этого года, а с середины года начнётся сокращение баланса регулятора, то есть ликвидности на рынках станет меньше, и она при этом будет дороже.

Александров напоминает, что прошлое ужесточение политики ФРС США в 2019 году привело к проблемам на денежном рынке, а проблемы в США оказывают давление и на остальные рынки. Антонов также считает, что в любой момент по американскому рынку акций может прокатиться новая волна фиксации прибыли в ожидании ужесточения монетарной политики регулятора. Причем, по мнению эксперта, фактор коррекционного снижения американского рынка акций куда значительней, чем возможные антироссийские санкции.

Антонов видит уровень в районе 3100 пунктов по индексу Мосбиржи, как основную цель снижения, а темпы нисходящего движения будут зависеть исключительно от политических новостей и динамики американских фондовых индексов. При этом он считает, что при неблагоприятной рыночной конъюнктуре этот путь может быть пройден за несколько дней. Александров в свою очередь ожидает теста психологической отметки в районе 3000 пунктов.