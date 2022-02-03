МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном снижаются на фоне слабых праздничных торгов, инвесторы также обращают внимание на финансовые результаты компаний, свидетельствуют данные торгов. Япония не комментирует переговоры с участием США о поставках газа в ЕС

По состоянию на 7.47 мск южнокорейский KOSPI рос на 2,12%, до 2719,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,16%, до 7076,4 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,04%, до 27247,5 пункта.

Биржи Гонконга и Китая закрыты на выходные. По итогам прошедших торгов понедельника, 31 января, гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,07%, до 23802,26 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил торги пятницы, 28 января, снижением на 0,97% — до 3361,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — остался на уровне предыдущего закрытия в 2262,37 пункта.

Азиатские торги затронуло падение стоимости акций Meta Platforms. Бумаги компании после публикации ночного отчета падают в цене на предторгах на 23%, так как финансовые показатели не оправдали ожидания аналитиков.