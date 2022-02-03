МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг опускаются, инвесторы обращают внимание на макростатистику по деловой активности еврозоны, продолжая ожидать заседания ЕЦБ и Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в еврозоне в январе снизился сильнее прогноза

По состоянию на 12.58 мск британский FTSE 100 снижался на 0,07%, достигая 7577,62 пункта, французский CAC 40 — опускался на 0,43%, до 7084,91 пункта, немецкий индекс DAX уменьшался на 0,78%, до 15518,21 пункта.

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе снизился сильнее прогноза — до 52,3 пункта при прогнозе в 52,4 пункта. Индекс услуг еврозоны оказался также ниже ожиданий — 51,1 пункта вместо 51,2 пункта. Композитный PMI Германии в январе вырос слабее ожиданий, но оказался выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности.

Главный событием недели для рынков остаются заседания крупных центробанков в четверг: Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики прогнозируют, что Банк Англии поднимет ставку второй раз подряд — до 0,5% с 0,25%, а ЕЦБ сохранит ключевую ставку на нулевой отметке. Курс евро к доллару ускорил снижение

Инвесторы также оценивают корпоративные новости. Акции Shell дорожают на 1,1% после публикации финотчетности за четвертый квартал. За три отчетных месяца компания вышла в чистую прибыль, которая составила 11,5 миллиарда долларов, выручка поднялась в четвертом квартале почти вдвое. Бумаги австрийской нефтегазовой OMV дешевеют на 3,1%, чистая прибыль компании в минувшем квартале упала в 3,5 раза.