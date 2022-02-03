МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 1,3% на укреплении курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Рубль снижается к доллару и евро

По состоянию на 14.53 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,24% — до 88,36 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,33%, до 87,09 доллара.

Давление на нефтяные котировки оказывает рост курса американской валюты. Индекс доллара растет на 0,3%, до 96,22 пункта. Дорогой доллар делает нефть менее доступной при покупке в другой валюте.

Снижение цен также может быть связано с коррекцией после недавно достигнутых рекордов. В среду нефть марки Brent вновь превысила психологическую отметку в 90 долларов за баррель, но опять не смогла на ней закрепиться, а WTI приближалась к этому уровню.

При этом риск дефицита сырья на рынке сохраняется. В среду ОПЕК+ решил продолжить планово наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. А минэнерго США сообщило, что запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 1 миллион баррелей, что оказалось неожиданным для инвесторов.

На этом фоне цены на нефть остаются недалеко от рекордно высоких уровней, хотя суммарно за неделю марка Brent уже потеряла примерно 2% своей стоимости. Это может стать первым недельным снижением с середины декабря прошлого года. Нефть этой марки дорожала шесть недель подряд. Марка WTI пока показывает суммарный рост за неделю на 0,13%.