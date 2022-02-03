МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы падают в четверг, сильнее всего снижается фьючерс на NASDAQ из-за падения акций техсектора в свете публикации разочаровывающего отчета Meta, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на дорогом долларе

По состоянию на 14.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 0,39%, до 35355 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,18%, до 14786, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,15%, до 4524,25 пункта.

В ночь на четверг Meta опубликовала финансовый отчет, который привел к резкому падению акций компании. Рынок разочаровали данные о числе активных пользователей и прогноз по выручке в первом квартале 2022 года. Вслед за акциями Meta снижаться стали и другие акции IT-компаний.

Так, на предварительных торгах акции Meta падают в цене на 21%, Twitter — на 8%, Alphabet, Microsoft и Apple — более чем на 1%.

"Людей волнуют прибыль и инфляция. Неутешительные финансовые результаты Facebook и падение акций Meta на предторгах говорят о том, что рынок откроется в красной зоне", — отметила аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), чье мнение приводит агентство Блумберг.