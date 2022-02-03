МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ослабили снижение в сравнении с дневной динамикой, свидетельствуют данные торгов. Золото ускорило темпы снижения после открытия торгов в США

По состоянию на 18.41 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,29%, до 89,21 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,33%, до 87,97 доллара. Днем нефть дешевела на 1% и более.

А ещё накануне цены на нефть демонстрировали активный рост, однако после заседания ОПЕК+ котировки перешли к снижению, которое до сих пор и наблюдается. Альянс решил продолжить планово наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, что было ожидаемо.

В целом же сегодняшнее снижение может быть обусловлено коррекцией после достижения многолетних ценовых рекордов: Brent превышала отметку в 90 долларов за баррель, WTI – приближалась к этому уровню.

В связи с этим старший экономист ABN Amro Ханс ван Клееф (Hans van Cleef), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что цены на нефть находятся на обоснованно максимальных уровнях, и для дальнейшего роста на данный момент на рынке отсутствуют значительные факторы.