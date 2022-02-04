МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается на старте утренней сессии пятницы на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов. Фондовый рынок США заметно снизился на негативе от Meta

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск растёт на 0,52%, до 3489,01 пункта.

Цена нефти марки Brent дорожает на 0,4%, до 91,5 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в заметном плюсе, пытаясь компенсировать существенное снижение четверга.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).