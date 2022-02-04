МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 4 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день    
3:30 AUD Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
10:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (декабрь) 3,7% 0,5%
10:45 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2021) 0,4%  
11:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (январь) 48,2  
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (январь) 54,3 54,3
13:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 1,0% -0,5%
15:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента    
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (январь) 4,7% 5,2%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (январь) 0,6% 0,5%
16:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь) 199 тыс 150 тыс
16:30 USD США — Доля экономически активного населения (январь) 61,9%  
16:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (январь) 211 тыс 150 тыс
16:30 USD США — Уровень безработицы (январь) 3,9% 3,9%
16:30 CAD Канада — Изменение занятости (январь) 54,7 тыс -117,5 тыс
16:30 CAD Канада — Уровень безработицы (январь) 5,9% 6,2%
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (январь) 45  
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 495  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 610  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -7,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 373,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 220,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 30,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 226,8 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -83,3 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -68,3 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 3,9 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 31,6 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 мск RUB Магнит — операционные результаты и неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021    
17:00 мск (14:00 GMT, 09:00 NY) RUB Магнит — телеконференция менеджмента    
  RUB Газпром нефть — СД (стратегия достижения нулевого углеродного следа деятельности группы)    