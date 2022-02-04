События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 февраля
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 4 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день
|3:30
|AUD
|Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|10:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (декабрь)
|3,7%
|0,5%
|10:45
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2021)
|0,4%
|11:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (январь)
|48,2
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (январь)
|54,3
|54,3
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1,0%
|-0,5%
|15:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (январь)
|4,7%
|5,2%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (январь)
|0,6%
|0,5%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
|199 тыс
|150 тыс
|16:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (январь)
|61,9%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (январь)
|211 тыс
|150 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень безработицы (январь)
|3,9%
|3,9%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (январь)
|54,7 тыс
|-117,5 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (январь)
|5,9%
|6,2%
|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (январь)
|45
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|495
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|610
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-7,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|373,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|220,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|30,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|226,8 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-83,3 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-68,3 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|3,9 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|31,6 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00 мск
|RUB
|Магнит — операционные результаты и неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021
|17:00 мск (14:00 GMT, 09:00 NY)
|RUB
|Магнит — телеконференция менеджмента
|RUB
|Газпром нефть — СД (стратегия достижения нулевого углеродного следа деятельности группы)
https://1prime.ru/Financial_market/20220204/835978021.html