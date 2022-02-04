МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Бумаги Snap Inc. (развивает платформу Snapchat) дорожают на предторгах на 59% после того, как компания получила первую в истории квартальную чистую прибыль, а акции фотохостинга Pinterest — на 21% на фоне сильных финпоказателей, свидетельствуют данные торгов. Чистая прибыль Sony за первые 9 месяцев фингода снизилась на 20%

На предторгах акции Snap растут в цене на 59,2%, до 39 долларов за акцию, бумаги Pinterest — дорожают на 21%, до 29,65 доллара.

Snap сообщила, что в четвертом квартале 2021 года впервые получила чистую прибыль по итогу квартала как публичная компания, прибыль составила 22,55 миллиона долларов. Выручка оказалась лучше ожиданий рынков — 1,3 миллиарда долларов при прогнозе в 1,2 миллиарда. Число ежедневных активных пользователей (DAU) выросло в четвертом квартале на 20% год к году, до 319 миллионов.

Компания Pinterest также отчиталась о сильных финпоказателях по итогам квартала. Скорректированная чистая прибыль компании на акцию составила в четвертом квартале 0,49 доллара при прогнозе в 0,46 доллара, а выручка выросла на 20%, до 846,655 миллиона долларов. Аналитики ожидали выручку на отметке в 828,14 миллиона. Число ежемесячных активных пользователей (MAU) снизилось на 6%, до 431 миллиона. Чистая прибыль Starbucks выросла почти на треть

Компания Snap была основана в 2011 году, ее штаб-квартира находится в Санта-Монике. Компания занимается разработкой мобильного приложения Snapchat. Число сотрудников с полной занятостью по состоянию на конец 2021 года составляет 5,66 тысячи человек.

Pinterest Inc. — фотохостинг-сервис, основанный в 2010 году в США. Ежемесячно платформу посещает более 430 миллионов человек. Штаб-квартира расположена в городе Сан-Франциско, штат компании превышает 2,2 тысячи человек.