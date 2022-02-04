МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Частные инвесторы вложили в январе в российские ценные бумаги 130 миллиардов рублей на Московской бирже, следует из сообщения торговой площадки. На что обратить внимание инвестору при выборе фонда?

"В январе 2022 года частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 101,7 миллиарда рублей, в биржевые фонды – 2,1 миллиарда рублей, в облигации – 26,3 миллиарда рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 67% – приходилась на государственные облигации, 17,3% – на корпоративные облигации, 15,7% – на еврооблигации", — говорится в сообщении.

Доля частных инвесторов в общем объеме торгов акциями составила 41,2%, в объеме торгов облигациями – 17,8%, на спот-рынке валюты – 12%, на срочном рынке – 42,9%, добавляет торговая площадка.

Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на конец января 2022 года превысило 17,4 миллиона. Ими открыто 28,8 миллиона брокерских счетов. В январе 2022 года сделки совершали 2,8 миллиона человек – это максимальная активность частных инвесторов за историю российского рынка. Мосбиржа допускает к торгам акции десятков зарубежных компаний

Активность наблюдается и в сфере индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По итогам января 2022 года количество открытых ИИС составило около 5 миллионов. Оборот по счетам ИИС за январь 2022 года – 262,3 миллиарда рублей, в структуре оборота 85,5% составили сделки с акциями, около 5% – с облигациями, 9,5% – с биржевыми фондами.

В региональном разрезе лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (559,1 тысячи), Московская область (299,2 тысячи) и Санкт-Петербург (235,6 тысячи). Далее идут Свердловская область (162 тысячи счетов), Республика Башкортостан (157,5 тысячи счетов) и Краснодарский край (147,8 тысячи счетов).