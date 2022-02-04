МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в пятницу растет более чем на 1% вслед за нефтью, а также благодаря позитивным политическим новостям, индекс Мосбиржи вернулся к уровню выше 3500 пунктов, следует из данных торгов.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках визита главы РФ в Китай обсудили весь спектр двусторонних отношений и международного сотрудничества, уделив внимание напряженности, которую Запад нагнетает вокруг Москвы и Пекина.

Индекс Мосбиржи к 14.48 мск повышается на 1,26%, до 3514,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,04%, до 1461,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 67 копеек, до 75,78 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 86,95 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,72% — до 92,68 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

"Газпром" и "Роснефть" подписали ряд соглашений с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Бумаги "Роснефти" растут на 3,45%, ранее в ходе торгов акции подскакивали в цене на 6,6%. Бумаги "Газпрома" прибавляют 1,48%.

Также динамику значительно лучше рынка демонстрируют акции "Акрона" (+5,45), "Лукойла" (+2,37%) и расписки Ozon (+2,65%).

В существенном минусе торгуются расписки VK (-3,09%) и акции "СПБ Биржи" (-2,01%).

ПРОГНОЗЫ

"До конца дня позитивная динамика индексов может сохраниться, если, конечно, на американском рынке не сформируется очередная волна распродаж. Индекс Мосбиржи имеет шансы завершить неделю выше 3500 пунктов", — прогнозирует Андрей Кочетков из "Открытие инвестиции".

Дмитрий Александров из "Универ Капитала" считает, что встреча глав РФ и КНР оказывает поддержку российскому рынку акций. Эксперт ожидает, что индекс Мосбиржи сможет попробовать протестировать уровень 3560-3570 пунктов под закрытие торговой сессии.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" говорит в свою очередь, что фактор пятницы будет сдерживать рост рынка, когда многие опасаются покупать акции или стремятся от них избавиться из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных.

Евгений Линчик из компании "Сбер управление активами" напоминает, что сегодня инвесторы обратят внимание на статистику американского рынка труда, которая способна оказать влияние на ход торгов. Данные будут опубликованы в 16.30 мск.

Линчик ожидает повышенную волатильность на следующей неделе на фондовом рынке и смешанную динамику, которая будет определяться в первую очередь геополитическими факторами, новостным и глобальным фоном.