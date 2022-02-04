МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно опускаются в ожидании статистики по безработице в США, при этом фьючерс на NASDAQ растет после падения индекса в четверг почти на 4%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 0,41%, до 34829 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,36%, до 14545 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 0,2%, до 4460 пунктов.

Инвесторы переключили свое внимание с финансовых отчетов на статистику по безработице в США, которая будет опубликована позднее в ходе торгов. На основе этих данных инвесторы хотят оценить, насколько агрессивной может быть дальнейшая монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Аналитики прогнозируют сохранение безработицы в США в январе на уровне декабря в 3,9%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны, как полагают аналитики, увеличится на 150 тысяч.

"Отчет о занятости является напоминанием того, что ожидания относительно политики ФРС прямо сейчас оказывают ключевое влияние на рынок. А данные по инфляции на следующей неделе разожгут ястребиные настроения ФРС", — полагает портфельный менеджер Global Investment Management Трейси Чен (Tracy Chen), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Статистика по инфляции будет опубликована в четверг, 10 февраля. Эксперты прогнозируют ее ускорение по итогам января в годовом выражении до рекорда 1982 года в 7,2%.

Фьючерс на NASDAQ растет после того, как в четверг индекс потерял 3,74% из-за распродажи акций компаний IT-сектора. В частности акции Meta, из-за плохого отчета которой началась распродажа, подешевели на 26%. В пятницу фьючерс поддерживает сильная отчетность Amazon. Акции компании на предварительных торгах дорожают на 11% после ее публикации.