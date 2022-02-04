МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 7 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -4,4%  
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (январь) 53,1  
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) 1,1%  
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) -0,2% -0,3%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за январь 2022    
  RUB ГК Мать и дитя — операционные результаты за 4кв2021/2021    