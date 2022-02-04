МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером растет к евро и иене на статистике по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару снижается до 1,1428 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1438 доллара, курс доллара к иене растет до 115,25 иены за доллар со 114,95 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,25%, до 95,62 пункта.

Безработица в США в январе неожиданно выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 467 тысяч при прогнозе роста на 150 тысяч.

По итогам февральского заседания Федрезерв США заявил, что в условиях высокой инфляции и сильного рынка труда наступает подходящее время для повышения ставки. Данные о сильном росте числа занятых подкрепляют уверенность инвесторов в том, что регулятор повысит ставку в марте, и это благотворно сказывается на долларе.

"Сегодняшние данные поддерживают "ястребиный" подход ФРС. По итогу рынок труда остается сильным без каких-либо признаков влияния распространения штамма", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Spartan Capital Питер Кардийо (Peter Cardillo).