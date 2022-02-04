МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу по итогам основных торгов показал нулевую динамику, оставшись на уровне закрытия четверга, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи закрыл основные торги на уровне 3471,01 пункта. В четверг индекс закрылся на отметке 3471,18 пункта.

При этом долларовый индекс РТС по итогам основных торгов пятницы вырос на 0,28% — до 1436 пунктов.

По итогам недели индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, а РТС вырос на 2,06%, также следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.00 мск снижался 33 копейки – 76,12 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 87,13 рубля.

Стоимость нефти марки Brent поднимается на 2,27% — до 93,18 доллара за баррель.