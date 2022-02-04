МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций показал нулевую динамику по итогам основных торгов пятницы на негативе на западных площадках и на высокой стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов был на уровне 3471,01 пункта, в четверг индекс закрылся на уровне 3471,18 пунктов.

При этом долларовый индекс РТС по итогам основных торгов пятницы вырос на 0,28%, до 1436 пунктов.

По итогам недели индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, РТС вырос на 2,06%, также следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.23 мск снижался на 29 копеек – 76,16 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 87,19 рубля.

Стоимость нефти марки Brent поднимается на 2,11% — до 93,03 доллара за баррель.

"Российский рынок акций в конце недели демонстрировал смешанную динамику, большую часть сессии торгуясь в "зеленой" зоне. Пауза в новостном фоне в части геополитики, новые ценовые рекорды нефти и общерыночный сентимент способствовали умеренной активности биржевых "быков", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Вышедший ближе к вечеру по Москве блок январских данных по рынку труда США оказал неоднозначное воздействие на динамику мировых площадок, добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Магнита" выросли на 1,41% на позитивных данных по МСФО за четвертый квартал 2021 года.

Акции Московской биржи выросли на 2,02% на фоне публикации данных по притоку средств частных инвесторов за январь.

"Газпром" и "Роснефть" подписали ряд соглашений с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Акции "Роснефти" в ходе торгов акции подскакивали в цене на 6,6%, акции "Газпрома" поднимались на 3,3%. Однако на закрытии основных торгов акции "Роснефти" показали снижение на 1,2%, "Газпрома" — на 0,62%.

В лидерах роста – акции "Акрона" (+10,73%), обыкновенные акции "Селигдара" (+3,47%), обыкновенные акции "Мечела" (+3,27%), префы "Транснефти" (+2,72%), акции ЛСР (+2,62%), а также акции ТМК (+2,53%), "Самолета" (+2,33%) и группы "Сегежа" (+2,09%).

В лидерах падения – расписки компания VK (-3,99%), ЦИАНа (-3,13%), группы "Эталон" (-2,3%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,26%).

ПРОГНОЗЫ

Внешнеполитическая обстановка, общерыночные настроения, цены на сырье, сигналы мировых ЦБ – эти основные факторы продолжат определять дальнейшую динамику российского рынка в начале будущей недели, отмечает Бахтин.

На старте недели инвесторы обратят внимание на публикацию индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) КНР от Caixin за январь, а также данных по декабрьскому объёму промышленного производства в Германии, напоминает он.

По мнению аналитика, 7 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3400-3520 пунктов.

"В целом неделя будет намного более спокойной с точки зрения макроэкономических данных, в связи с чем рынки могут вернуться к спекуляциям на тему сроков повышения процентных ставок ФРС и геополитическим новостям", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".