МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись снижением после слабой статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,15% — до 7517,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,77%, до 6951,38 пункта, немецкий DAX — на 1,75%, до 15099,56 пункта.

Розничные продажи в еврозоне в декабре в месячном выражении упали сразу на 3%, в то время как аналитики ожидали снижения только на 0,5%. А в годовом исчислении показатель поднялся на 2% вместо ожидаемых 5,1%.

Трейдеры также продолжали отыгрывать решения Европейского центробанка. По итогам заседания в четверг регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. При этом глава банка Кристин Лагард предупредила о росте инфляционных рисков.

Ралли на нефтяном рынке сдержало снижение британского индекса – сырье дорожает более чем на 2%, марка Brent преодолела отметку в 93 доллара впервые с 2014 года. На этом фоне акции британских энергетических компаний BP и Shell выросли в цене на 3,4% и 3,3% соответственно.