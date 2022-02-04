ICE: фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов чуть подорожали, до $960
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов пятницы незначительно выросла к расчетной цене четверга, достигнув 960 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Мартовские фьючерсы открыли торговую сессию на отметке 950,6 доллара и в течение дня показывали нестабильную динамику.
Минимум составил почти 938 долларов, а максимум — 990,5 доллара. К закрытию котировки снизили темпы роста, опустившись до 960,2 доллара.
Таким образом, к расчетной цене четверга (945,6 доллара) цены с учетом курсовой разницы выросли примерно на 1,5%.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.
В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.
В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара.
Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).
https://1prime.ru/Financial_market/20220204/835988726.html