МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов пятницы незначительно выросла к расчетной цене четверга, достигнув 960 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" не заказал мощности "Ямала-Европы" для транзита через Польшу

Мартовские фьючерсы открыли торговую сессию на отметке 950,6 доллара и в течение дня показывали нестабильную динамику.

Минимум составил почти 938 долларов, а максимум — 990,5 доллара. К закрытию котировки снизили темпы роста, опустившись до 960,2 доллара.

Таким образом, к расчетной цене четверга (945,6 доллара) цены с учетом курсовой разницы выросли примерно на 1,5%. Финита. Польша вынесла приговор поставкам российского газа

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.

В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.

В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара.

Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).