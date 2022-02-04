МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу опять повышался после перерыва в четверг. Рекордно высокие за почти 7,5 лет нефтяные котировки поддерживали курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.23 мск снижался на 48 копеек, до 75,97 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 87,06 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в пятницу продолжила расти на фоне очередной паузы в жесткой геополитической риторике, компенсируя сильное ослабление января, когда доллар максимально рос до 80,4 рубля.

Внешний рыночный фон ощутимо улучшился благодаря закреплению рынка нефти выше психологически значимого уровня 90 долларов за баррель сорта Brent, на максимумах с октября 2014 года. Вечером цена барреля Brent растет на 2,3% — до 93,2 доллара.

Участники торгов отыгрывают данные о том, что запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 1 миллион баррелей, до 415,1 миллиона баррелей. При этом спрос на нефть в США остается повышенным из-за волны морозов, накрывшей Техас. Наконец, ОПЕК+ пока не принял решения ускоренно наращивать добычу нефти и в марте будет увеличивать ее на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.

Российские индексы акций и ценовой индекс гособлигаций Мосбиржи преимущественно росли в пятницу, что сигнализировало о возврате спроса на рублевые активы и тоже поддерживало курс рубля.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,6% и 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7,1 тысячи за баррель сорта Brent — максимума за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара на будущую неделю – 75-78 рублей, оценивает аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов. Поддерживаемые аномальным ненастьем в США котировки нефти, по-видимому, на какое-то время задержатся вблизи многолетних максимумов, добавляет он.

"Между тем, в конце будущей недели Банк России может поднять ставку до 9,5%, и это краткосрочно может подпитывать силы российской валюты. Главной неизвестной переменной в уравнении курса рубля остается геополитика – любой значимый негатив в новостном потоке может быстро подбросить доллар в район 77-78 рублей. При позитивном раскладе, напротив, вероятно его движение курса в сторону 75 рублей", — считает Буйволов.

Довольно сложно предположить, какой курс доллара будет на следующей неделе: многое зависит от новостей, связанных с геополитикой, рассуждает Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал".

"При негативном новостном фоне по отношению к России, рубль может сильно просесть. При положительной новостной повестке, рубль сможет укрепить свои позиции. Проще ответить, где рубль будет находиться через год, а не через неделю, исходя из макроэкономических тенденций. Рубль на данный момент очень недооценён. Если в дальнейшем произойдет его укрепление, курс доллара на следующей неделе может быть в районе 75 рублей", — добавляет он.