МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Организованные торги ценными бумагами на "СПБ Бирже" возобновятся в 22.00 мск, сообщает пресс-служба торговой площадки.

"Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 22.00 мск", — говорится в сообщении.

В пятницу в 19.00 мск торги на "СПБ Бирже" были приостановлены из-за сбоя. В пресс-службе сказали РИА Новости, что причины выясняются.

"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний. В обращении на организованных торгах находятся более 1,7 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. В течение трех-пяти лет биржа планирует расширить число торгуемых акций до 2,5 тысячи.