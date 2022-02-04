2022-02-04T21:56:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220204/835989416.html
Торги на Петербургской бирже возобновятся в 22.00 по Москве
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Организованные торги ценными бумагами на "СПБ Бирже" возобновятся в 22.00 мск, сообщает пресс-служба торговой площадки. "Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 22.00... ПРАЙМ, 04.02.2022
рынки, новости, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Организованные торги ценными бумагами на "СПБ Бирже" возобновятся в 22.00 мск, сообщает пресс-служба торговой площадки.
"Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 22.00 мск", — говорится в сообщении.
В пятницу в 19.00 мск торги на "СПБ Бирже"
были приостановлены из-за сбоя. В пресс-службе сказали РИА Новости, что причины выясняются.
"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний. В обращении на организованных торгах находятся более 1,7 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. В течение трех-пяти лет биржа планирует расширить число торгуемых акций до 2,5 тысячи.