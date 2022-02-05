МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Торги российскими и иностранными ценными бумагами на "СПБ Бирже" в субботу не стартовали вопреки планам, следует из данных торговой площадки. Как Олимпиада влияет на фондовый рынок

Ранее в пресс-службе биржи информировали РИА Новости, что ее совет директоров утвердил 30 декабря изменения в правилах торгов, которые предполагают их организацию в субботу и воскресенье.

По сообщению биржи, планировалось, что такие торги начнутся 5 февраля и будут по выходным проходить с 10.00 до 19.00 мск. На этих торгах должны быть представлены российские акции и иностранные ценные бумаги, входящие в индекс SPB100, поясняли на бирже.

В пятницу в 19.00 мск торги на "СПБ Бирже" были приостановлены из-за сбоя. В пресс-службе сказали РИА Новости, что причины выясняются.

"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний. В обращении на организованных торгах находятся более 1,7 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. В течение трех-пяти лет биржа планирует расширить число торгуемых акций до 2,5 тысячи.