МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Медь дешевеет в понедельник утром на росте курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Евро дешевеет к доллару в рамках коррекции после роста на 2%

По состоянию на 8.57 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,61%, до 4,4693 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,09% — до 9841,5 доллара, алюминия — на 0,79%, до 3074 долларов, цинка — на 0,444%, до 3612,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) в понедельник растет на 0,1%, до 95,58 пункта. Более дорогой доллар снижает стоимость меди, которая в этом случае становится менее доступной для покупки в другой валюте.