МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника без единой динамики на разнонаправленных факторах, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний преимущественно дорожают в Лондоне

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,03%, до 3429,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,04%, до 2285,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на символические 0,03%, до 24579,55 пункта, южнокорейский KOSPI опустился на 0,19%, до 2745,06 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,7%, до 27248,87 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,13%, до 7110,8 пункта.

Китайские биржи были закрыты на прошлой неделе в связи с празднованием Нового года. За это время остальные биржи АТР выросли на 2-4%, поэтому в первый день открытия торгов после праздников китайские индексы пытаются догнать остальных "коллег". Оптимизму также способствует проведение в Пекине Олимпийских игр, что может поспособствовать улучшению экономической обстановки.

В то же время статистика из Китая омрачила настроения на рынках. Согласно данным делового издания Caixin, индекс деловой активности PMI в сфере услуг Китая в январе сократился до 51,4 пункта с уровня декабря в 53,1 пункта. PMI в сфере промышленности в январе в КНР сократился до 50,1 пункта с 53 пунктов в декабре.

Кроме того, участники торгов продолжают следить за эпидемиологической обстановкой. В Южной Корее число новых случаев заражения коронавирусом за выходные достигло дневного рекорда — более 30 000 человек.