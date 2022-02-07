МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в понедельник, в то время как инвесторы следят за финансовыми отчетами компаний и статданными, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,23%, до 34899 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,11%, до 14668,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 4483,25 пунктов.

Настроения на рынках остаются осторожными после публикации на прошлой неделе неоднозначных отчетов и статистических данных. Финансовый отчет Meta разочаровал инвесторов и привел к распродаже на рынках, которая была отчасти нивелирована оптимизмом, возникшем после публикации отчета Amazon. В течение недели свои финотчеты обнародует еще ряд компаний, среди которых PepsiCO, Coca-Cola и Twitter.

Статистика по безработице, опубликованная в пятницу, оказалась неоднозначной. С одной стороны, показатель в январе вырос до 4%, что оказалось неожиданным, так как аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне декабря в 3,9%. Однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 467 тысяч при прогнозе роста на 150 тысяч.

Теперь трейдеры ожидают данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в январе до 7,3% с декабрьских 7%.