МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник продолжает восстанавливаться в направлении уровня, соответствующего 75 рублям за доллар. Рекордно высокие за почти 7,5 лет нефтяные котировки и укрепление многих развивающихся валют против американской поддерживают курс валюты РФ, следует из данных торгов. Нефть Urals превысила 95 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.14 мск снижался на 23 копейки, до 75,6 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 86,58 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА РЫНОЧНЫЙ ПОЗИТИВ

Российская валюта в начале недели продолжила расти, компенсируя провал января. Геополитический фон не ухудшился, напротив, есть признаки его стабилизации.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон вылетел в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По словам французского лидера, цель его визита в РФ – не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что президенты РФ и Франции на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности.

Внешний рыночный фон также остается позитивным. Рынок нефти закрепляется выше психологически значимого уровня 90 долларов за баррель сорта Brent — на максимумах с октября 2014 года. Днем цена барреля Brent теряет 0,4% — до 92,9 доллара в рамках консолидации.

Участники торгов отыгрывают ход переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Предложение на нефтяном рынке может вырасти, если по итогу переговоров будут сняты санкции с иранской нефтяной промышленности. Возобновление переговоров запланировано на вторник.

При этом аналитики полагают, что цены на нефть имеют потенциал к росту благодаря Китаю, который, вероятно, будет закупать нефть, чтобы нарастить резервы.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 95,4 пункта, дешевеет доллар и против многих развивающихся валют, что сигнализирует о повышении спроса на риск.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций стабилен в понедельник, свидетельствуя о спросе на рублевые активы.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,3% и 0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль продолжает активно сокращать недооцененность к нефтяным ценам, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Если ситуация на мировых рынках не будет ухудшаться, доллар может закрепиться под отметкой 75,5 рубля, нацелившись на уровень 75 рублей. Дальнейшей целью этого движения может выступить область промежуточной поддержки 74,17-74,31 рубля", — оценил перспективы он.

На этой неделе высокие нефтяные цены продолжат поддерживать рубль, снижению курса доллара будет также способствовать ожидаемое сильное повышение ключевой ставки ЦБ РФ (сейчас 8,5%) на заседании в пятницу — минимум на 0,75 процентного пункта, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Тем не менее, на наш взгляд, пока не приходится говорить о разрешении геополитической ситуации, и новые негативные геополитические новости могут вернуть курс на более высокие уровни. Такую динамику может поддержать и укрепление доллара после публикации январской инфляции в США. На таком фоне мы ожидаем, что курс на этой неделе, вероятно, будет находиться в диапазоне 74,85-77,10 рубля за доллар", — оценивает ситуацию он.