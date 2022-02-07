МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Курс доллара в понедельник вечером растет к евро перед выходом статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1437 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1447 доллара. Курс доллара к иене снижался до 115,07 иены за доллар со 115,2 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 95,52 пункта.

Основным событием для валютных рынков станут данные по годовой инфляции в США в январе, которая, как считают аналитики, ускорилась до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с декабрьских 7%.

Статистика имеет особое значение для динамики доллара, поскольку связана с дальнейшими действиями Федрезерва США. Ранее по итогам своего январского заседания регулятор отметил, что высокая инфляция и сильный рынок труда создают условия для скорого повышения ставок. На рынке преобладает мнение, что решение об этом будет принято уже в марте. Кроме того, трейдеры ждут протокол прошлого заседания ФРС.

"В ближайшее время внимание будет обращено на инфляцию в США и протокол январского заседания. Потребуется неожиданный, еще больший рост инфляции или "ястребиные" сигналы от Федрезерва чтобы в ближайшее время ралли доллара возобновилось", — цитирует агентство Блумберг аналитиков Credit Agricole.