МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром снижается на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро и иене во вторник утром

По состоянию на 8.17 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,6 доллара, или на 0,09% — до 1820,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,94% — до 22,858 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает рост доллара, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,19%, до 95,58 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее привлекательным для покупки.

В четверг будет опубликована статистика по инфляции в США в январе. Эксперты ожидают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года. При этом в случае более высокой инфляции золото становится активом-убежищем, выгодным для покупки.