МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Медь дешевеет во вторник утром на росте курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Золото падает в цене на укреплении доллара

По состоянию на 8.29 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,52%, до 4,4615 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,65% — до 9777,5 доллара, алюминия выросла на 1,89%, до 3132 долларов, цинка — на 0,35%, до 3625 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) во вторник растет на 0,2%, до 95,59 пункта. Более дорогой доллар снижает стоимость меди, которая в этом случае становится менее доступной для покупки в другой валюте.

Аналитики ANZ Research, слова которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что относительная слабость цены на медь, вероятно, является результатом растущих опасений по поводу замедления экономической активности в Китае, который является крупнейшим в мире потребителем меди и обеспечивает примерно половину мирового спроса.