МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника без единой динамики, инвесторы ожидают новостей из США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут на корпоративных новостях

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,67%, до 3452,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 0,24%, до 2280,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,02%, до 24329,49 пункта, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,05%, до 2746,47 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,13%, до 27284,52 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,07%, до 7186,7 пункта.

Инвесторы в основном воздерживаются от риска в ожидании публикации статистики по инфляции в США. От данных, которые должны быть опубликованы в среду, будет зависеть дальнейшее направление монетарной политики. При этом ожидание ее ужесточения Федрезервом создает волатильность не только на американских, но и на других мировых рынках.

"В какой-то момент рынки привыкнут к режиму ужесточения", — полагает аналитик AXA Investment Managers Крис Игго (Chris Iggo), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.