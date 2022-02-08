По итогам торгов Nikkei 225 вырос до 27284,52 пункта, Shenzhen Composite упал до 2280,51 пункта
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника без единой динамики, инвесторы ожидают новостей из США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,67%, до 3452,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 0,24%, до 2280,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,02%, до 24329,49 пункта, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,05%, до 2746,47 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,13%, до 27284,52 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,07%, до 7186,7 пункта.
Инвесторы в основном воздерживаются от риска в ожидании публикации статистики по инфляции в США. От данных, которые должны быть опубликованы в среду, будет зависеть дальнейшее направление монетарной политики. При этом ожидание ее ужесточения Федрезервом создает волатильность не только на американских, но и на других мировых рынках.
"В какой-то момент рынки привыкнут к режиму ужесточения", — полагает аналитик AXA Investment Managers Крис Игго (Chris Iggo), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.
https://1prime.ru/Financial_market/20220208/836016463.html