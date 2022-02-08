МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США слегка повысились, и доходность гособлигаций США тоже выросла, пока инвесторы ждут очередную порцию отчетов крупных компаний и данные по торговому балансу. Бумаги российских компаний дорожают на бирже Лондона

Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,2%. Индекс широкого рынка накануне завершил очередные волатильные торги со снижением. Фьючерсы на индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average прибавили 0,3%, а фьючерсы на технологический индекс Nasdaq-100 повысились на 0,2%.

Инвесторы продолжают сбрасывать облигации, ожидая начала процесса повышения процентных ставок ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,947% и может завершить торги на максимальном уровне с 2019 года. Накануне доходность составляла 1,915%.

В последние сессии на рынках торги проходили волатильно, отчасти из-за ожидающегося повышения ставок. Помимо этого, рост экономики становится более умеренным, и инвесторы анализируют, какие компании лучше смогут справиться с более сложной конъюнктурой.

"Вопрос в том, верен ли расчет ФРС. Смогут ли они найти верный темп повышения ставок и ужесточения политики, который бы помог обуздать инфляцию, но не привел бы к замедлению спроса и не навредил бы экономике", – заметил Питер Лангас, главный портфельный стратег Bessemer Trust.

До открытия торгов должны отчитаться такие фирмы, как Pfizer, KKR & Co, Harvey-Davidson и Warner Music Group, а после закрытия – Lyft, Chipotle Mexican Grill и Peloton Interactive.

Переоценка, проводимая инвесторами, в первую очередь затронула технологические компании – фаворитов прошлогоднего ралли. Повышение процентных ставок представляет угрозу для их высоких оценок, основанных на прогнозируемом на отдаленное будущее росте. Особенно сильные колебания в последние дни наблюдались среди акций крупных технологических компаний, что усугубило волатильность широкого рынка.

"Инвесторы теперь будут в технологическом секторе уделять больше внимания базовым фундаментальным показателям и долгосрочным двигателям роста и стратегии, – считает Лангас. – Компании, которые окажутся способны мощно противостоять угрозам, будут вознаграждены, а те, у кого возникнут сложности, будут наказаны".

В 13.30 по Гринвичу выйдут данные по торговому балансу. Экономисты ожидают, что отрицательное сальдо в декабре могло достичь рекордных значений ввиду высокого потребительского спроса и улучшения ситуации с узкими местами в цепочках поставок, сказывавшимися на экономическом росте и подгонявшими инфляцию.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,6%. Британский FTSE 100 поднялся на 0,7%, достигнув максимума с января 2020 года.

В Азии торги прошли неоднородно. Японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, а в Гонконге Hang Seng потерял 1%. В материковой части Китая Shanghai Composite подрос на 0,7%.

— Автор Will Horner

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ