МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост, курс доллара уже тестирует психологически значимую поддержку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.37 мск вторника падал на 41 копейку, до 75,07 рубля, евро — на 50 копеек, до 85,77 рубля. Минутами ранее доллар опускался до 74,99 рублей — минимума с 13 января.