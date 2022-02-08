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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220208/836017443.html
Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 13 января
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Рубль усиливает рост, курс доллара уже тестирует психологически значимую поддержку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.37 мск... ПРАЙМ, 08.02.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс доллара, курс евро, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост, курс доллара уже тестирует психологически значимую поддержку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.37 мск вторника падал на 41 копейку, до 75,07 рубля, евро — на 50 копеек, до 85,77 рубля. Минутами ранее доллар опускался до 74,99 рублей — минимума с 13 января.