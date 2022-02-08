МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем во вторник показывает уверенный рост и прибавляет 1,7% на улучшении геополитического фона: индекс Мосбиржи снова поднялся выше 3500 пунктов, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Бумаги российских компаний дорожают на бирже Лондона

Российский рынок акций существенно растет, игнорируя слабую динамику рынка нефти и западных торговых площадок. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,17% — до 90,68 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются без серьезных изменений. Европейские фондовые площадки показывают нулевую динамику.

"Появились поводы для оптимизма на геополитическом фронте, и восприятие инвесторами геополитического риска немного смягчилось после вчерашней встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона, по итогам которой укрепились надежды на дипломатическое урегулирование конфликта", — отмечают аналитики Альфа-банка.

Индекс Мосбиржи к 14.22 мск повышается на 1,74%, до 3531,09 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,52%, до 1481,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 39 копеек, до 75,09 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 85,8 рубля.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста бумаги "Русала" (+4,91%), акции Сбербанка: обыкновенные растут на 3,71%, а префы — на 3,29%, "Северстали" (+3,59%) и "Норникеля"(+2,97%). Также в хорошем плюсе торгуются бумаги "Детского мира" и повышаются на 5% на новости о запуске программы buy back в размере до 3,5 миллиарда рублей на полгода.

В существенном минусе торгуются акции "Акрона" (-1,92%), расписки TCS Group Holding (-1,67%), в которую входит "Тинькофф банк, и акции ПИКа (-1,68%). Стоит отметить, что в начале основной торговой сессии акции "Акрона" подскакивали в цене порядка 8% и в очередной раз обновили исторический максимум.

ПРОГНОЗЫ

"Снижение страновых рисков, отражающее в падении 5-летних CDS (стоимость страховки от дефолта — ред.) на Россию привело к заметному укреплению российского рынка сегодня. Оптимизм наблюдается во всех сегментах рынка. Ожидаем сохранения позитивной динамики рынка до конца дня", — говорит Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Аналитики Альфа-банка напоминают, что сегодня президент Франции Эммануэль Макрон посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, а ближе к концу недели состоится второй раунд переговоров в Нормандском формате в Берлине.

Дмитрий Александров из "Универ Капитала" отмечает, что ослабление геополитических рисков оказывает поддержку, в первую очередь, акциям Сбербанка. Эксперт ожидает, что на благоприятном политическом фоне основной индекс российского рынка акций сумеет закрыть основные торги выше психологической отметки 3500 пунктов в диапазоне 3530-3535 пунктов.