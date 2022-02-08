МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс рубля до конца квартала способен укрепиться к доллару еще на 0,9-2,3% относительно текущего уровня — до 73,5-74,5 рубля — за счет фундаментальных факторов и ослабления геополитических рисков, сказал РИА Новости аналитик Райффайзенбанка Григорий Чепков. Рубль активизировал рост и почти отыграл потери января к доллару

Курс доллара во вторник впервые с 13 января протестировал значимую психологическую отметку в 75 рублей и остался торговаться немного выше нее – на уровне 75,2 рубля.

"Основным фактором сейчас выступает ослабление повышенной геополитической напряженности, которая была раньше… Каждая новость воспринимается рынком позитивно. При этом на прошлой неделе были отдельные новости, которые могли бы быть восприняты негативно, но они не мешали укреплению рубля", — прокомментировал эксперт.

Он также отметил, что высокие цены на нефть продолжают оказывать поддержку рублю.

"Мы ожидаем, что рубль в целом должен укрепляться, так как у рубля сильная фундаментальная поддержка со стороны счета текущих операций — как нефтегазовые, так и ненефтегазовые товары. До конца квартала мы прогнозируем диапазон по паре доллар-рубль 73,5-74,5 рубля", — добавил Чепков.