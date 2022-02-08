События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 февраля
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 9 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,645 млн барр
|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (февраль)
|-2%
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Тояки Накамуры
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|10,9 млрд евро
|10,4 млрд евро
|16:10
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-1,046 млн барр
|0,675 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,173 млн барр
|18:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,723%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,8%
|1,1% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|8,4%
|8,8% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)
|3,1%
|3,4% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (декабрь)
|4,3%
|4,3% (прогноз)
|RUB
|Русал — операционные результаты за 4кв2021/2021
|RUB
|En+ — операционные результаты за 4кв2021/2021
|RUB
|Фосагро — СД (перспективы на 2022)
https://1prime.ru/Financial_market/20220208/836018435.html