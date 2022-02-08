МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 9 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,645 млн барр  
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (февраль) -2%  
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Тояки Накамуры    
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (декабрь) 10,9 млрд евро 10,4 млрд евро
16:10 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -1,046 млн барр 0,675 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,173 млн барр  
18:30 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема    
21:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,723%  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,8% 1,1% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 8,4% 8,8% (прогноз)
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) 3,1% 3,4% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (декабрь) 4,3% 4,3% (прогноз)
  RUB Русал — операционные результаты за 4кв2021/2021    
  RUB En+ — операционные результаты за 4кв2021/2021    
  RUB Фосагро — СД (перспективы на 2022)    

 