МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник торгуются без единой динамики под воздействием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США и доходность гособлигаций повышаются

По состоянию на 17.36 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,28%, до 35188,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,1%, до 14001,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 4481,8 пункта.

Во вторник трейдеры оценивают статистику. Так, дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 1,4 миллиарда долларов, или на 1,8%, по сравнению с пересмотренным показателем ноября, до 80,7 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на уровне в 83 миллиарда долларов.

При этом корпоративная отчетность разочаровала инвесторов. Акции фармацевтической Pfizer дешевеют на 3,9% после финансового отчета компании, согласно которому ее выручка составила 23,8 миллиарда долларов, в то время как ожидался уровень в 24,16 миллиарда.

В центре внимания на этой неделе будет статистика о потребительских ценах в США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в январе до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с декабрьских 7%.