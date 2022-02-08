Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника вырос на 2,33%
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник по итогам основных торгов вырос на 2,33%, отыгрывая умеренный позитив от прошедших в понедельник переговоров президентов России Владимира Путина и Франции Эммануэля Макрона, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов вырос на 2,33%, до 3551,65 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,04%, до 1489,18 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск снижался 37 копеек, до 75,11 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 85,77 рубля.
Стоимость нефти марки Brent падает на 2,62% — до 90,26 доллара за баррель.
https://1prime.ru/Financial_market/20220208/836019486.html