МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник по итогам основных торгов вырос на 2,33%, отыгрывая умеренный позитив от прошедших в понедельник переговоров президентов России Владимира Путина и Франции Эммануэля Макрона, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов вырос на 2,33%, до 3551,65 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,04%, до 1489,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск снижался 37 копеек, до 75,11 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 85,77 рубля.

Стоимость нефти марки Brent падает на 2,62% — до 90,26 доллара за баррель.